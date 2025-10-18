Predio ubicado en Soledad es usado como basurero

Un predio ubicado sobre la calle Macedonio Castro, casi a espaldas del panteón municipal número 2 “El Señor de la Misericordia”, se ha convertido en un tiradero clandestino debido a los montículos de basura acumulados en la zona.

Habitantes de la colonia Las Flores, cercana al sitio, señalaron que en el área operan varias personas dedicadas a la recolección de basura, por lo que no descartan, que algunas de ellas sean responsables de depositar los desechos en ese terreno.

Pensamos que alguien ya tomó la costumbre de venir a tirar basura cada semana, ya es mucha. También creemos que pueden ser recolectores de esta u otras colonias que, en lugar de llevarla al tiradero, la abandonan aquí”, expresaron algunos vecinos.

Los colonos hicieron un llamado a las autoridades municipales para que atiendan esta situación, ya que en ocasiones se ha prendido fuego a los desechos. Consideran riesgoso que se realicen estas quemas sin control, pues la presencia de maleza y árboles podría provocar un incendio de gran magnitud.

Además, denunciaron que la acumulación de basura ha generado fauna nociva, recordando que en meses anteriores hubo una notoria proliferación de roedores.

En el sitio pueden observarse todo tipo de residuos: basura doméstica, ropa, muebles viejos, escombros y otros objetos abandonados de manera irresponsable.