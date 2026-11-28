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Las lluvias recientes elevaron la presa El Peaje al 95% de su capacidad, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Al dar a conocer el nivel del embalse, el mandatario destacó el acueducto que permitirá llevar agua a la presa San José para reforzar el abasto metropolitano.

La obra está en construcción y corre a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El 17 de noviembre, el director local de Conagua, Darío Fernando González Castillo, reportó un avance de 74% y mantuvo diciembre como plazo para terminar los trabajos. En septiembre había estimado que el ducto comenzaría a operar en enero de 2027, antes de la temporada de estiaje.

El funcionario cifró la inversión federal en 104 millones de pesos, incluidos la tubería y los trabajos en la toma de la presa.

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El tramo en construcción recorre 6.7 kilómetros, desde la cortina de El Peaje hasta la entrada de la presa San José. Para llevar el agua a la planta potabilizadora Los Filtros, la Comisión Estatal del Agua (CEA) contempla una segunda etapa que enlazaría la nueva tubería con el acueducto que ya comunica San José con la planta.

Gallardo atribuyó la recuperación de más de 10 millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento al desazolve del vaso y a la rehabilitación de la cortina.

En Escalerillas también quedan obras por atender.

El mismo 17 de noviembre, González Castillo señaló que la CEA aún estaba por iniciar trabajos en la planta de tratamiento, la potabilizadora y una conexión, pese a que la Federación ya había transferido los recursos.