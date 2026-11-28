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El Gobierno de San Luis Potosí pagará a tiempo el aguinaldo y las prestaciones de fin de año a policías estatales, docentes y personal administrativo, aseguró el oficial mayor, Noé Lara Enríquez.

El funcionario afirmó que el Estado cuenta con los recursos para cubrir los pagos en su totalidad.

La Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas preparan los depósitos, que en años anteriores se han realizado durante los primeros diez días de diciembre.

En el anuncio de este año, Lara Enríquez no precisó cuánto destinará el Ejecutivo a estas obligaciones ni cuántos trabajadores recibirán el pago.

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En diciembre de 2025, antes de los depósitos, el propio funcionario estimó que el pago de aguinaldos a burócratas, policías estatales y personal de confianza costaría hasta 800 millones de pesos.