logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aplaza Ceepac discusión de acuerdos rumbo al 2027

Representantes de MC y Somos exigieron notificaciones formales para analizar proyectos

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 10, 2026 10:09 a.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      A cinco días del plazo para entregar el proyecto presupuestal de 2027, seis acuerdos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) siguen sin discutirse ni aprobarse, luego de que representantes de partidos políticos reclamaron que la documentación no llegó con suficiente anticipación para su análisis.

      Entre los asuntos pendientes están el gasto del organismo y el financiamiento público para los partidos.

      La lista incluye también las remuneraciones de quienes integrarán los comités municipales y las comisiones distritales electorales, la distribución de recursos adicionales para partidos locales desde octubre de 2026, la plataforma Candidatas y Candidatos, Conóceles y la convocatoria para aspirantes independientes a la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos.

      El reclamo fue respaldado por Movimiento Ciudadano, PRI, Morena y Somos. Marco Antonio Zavala Galeana, representante de MC, advirtió que discutir proyectos completos sin tiempo suficiente para revisarlos podía comprometer la legalidad de las decisiones y dar lugar a impugnaciones.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Alicia Nayeli Vázquez, representante de Somos, cuestionó que la notificación sobre la disponibilidad de los documentos se hiciera por WhatsApp y no mediante un escrito formal.

      La consejera presidenta, Paloma Blanco López, sostuvo que el artículo 35 del Reglamento de Sesiones permite remitir documentación adicional y propuso leer los proyectos durante la sesión. No obstante, el Consejo General aprobó retirar los seis puntos del orden del día.

      Las consejerías Graciela Díaz Vázquez y Juan Manuel Ramírez García reconocieron la importancia de los asuntos, pero señalaron la necesidad de respetar los plazos para que las representaciones partidistas puedan analizarlos.

      La propuesta presupuestal contempla los gastos del proceso electoral 2026-2027, incluida la renovación de la gubernatura, entre otros asuntos.

      Con la discusión aplazada, el organismo deberá volver a someter los acuerdos al Consejo General antes de continuar con el procedimiento presupuestal; la siguiente sesión extraordinaria está prevista para el lunes 12 de octubre, a las 14:00 horas, en modalidad virtual.

      LEA TAMBIÉN

      TEESLP frena registro local y dinero para Somos

      El procedimiento en el Ceepac presentó irregularidades en la verificación de requisitos legales

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Aplaza Ceepac discusión de acuerdos rumbo al 2027
      Aplaza Ceepac discusión de acuerdos rumbo al 2027

      Aplaza Ceepac discusión de acuerdos rumbo al 2027

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Representantes de MC y Somos exigieron notificaciones formales para analizar proyectos

      Alerta por Simón en cinco estados; en SLP, más lluvias y frío
      Alerta por Simón en cinco estados; en SLP, más lluvias y frío

      Alerta por "Simón" en cinco estados; en SLP, más lluvias y frío

      SLP

      Agencias

      El gobierno federal llamó a la población de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit a resguardarse

      Puente en F. D. de la Magdalena sigue atorado
      Puente en F. D. de la Magdalena sigue atorado

      Puente en F. D. de la Magdalena sigue atorado

      SLP

      Rolando Morales

      Contraloría aún sigue en revisión de las bases de la licitación

      Revisa CEDH juzgado cívico de Soledad de G.S
      Revisa CEDH juzgado cívico de Soledad de G.S

      Revisa CEDH juzgado cívico de Soledad de G.S

      SLP

      Samuel Moreno