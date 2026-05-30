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Lluvias amenazan al Altiplano; calor extremo persistirá en SLP

Protección Civil prevé tormentas durante la tarde y temperaturas de hasta 39 grados en la Huasteca

Por Redacción

Mayo 30, 2026 09:10 a.m.
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Lluvias amenazan al Altiplano; calor extremo persistirá en SLP
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      Las lluvias y tormentas puntuales regresarán este sábado a San Luis Potosí, principalmente en la región Altiplano, aunque podrían extenderse hacia la Zona Centro durante el transcurso de la tarde, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

      De acuerdo con el pronóstico, las condiciones atmosféricas favorecerán además un ambiente caluroso a muy caluroso en las cuatro regiones del estado, así como un mayor riesgo para el desarrollo de incendios forestales en zonas serranas.

      La dependencia detalló que en la Zona Centro se espera una temperatura máxima de 33 grados Celsius y una mínima de 16; mientras que en la Huasteca los valores oscilarán entre los 24 y los 39 grados, siendo la región más calurosa de la entidad.

      Para el Altiplano se prevé una temperatura máxima de 35 grados y una mínima de 16 grados, además de la mayor probabilidad de precipitaciones. En tanto, la Zona Media alcanzará los 36 grados como máxima y 20 grados como mínima.

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      Ante las condiciones previstas, Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, evitar la exposición prolongada al sol y extremar precauciones en áreas con vegetación susceptible a incendios.

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