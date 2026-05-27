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Tormenta dejó 20 casas afectadas

Hubo al menos tres vehículos dañados por el granizo en Valles: PC

Por Miguel Barragán

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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Tormenta dejó 20 casas afectadas
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      CIUDAD VALLES.- El director de Protección Civil Municipal, Miguel Ángel Sánchez Hernández dio a conocer las cifras finales de los estragos de la tormenta del sábado: 20 casas dañadas y 15 árboles caídos.

      El ventarrón prolongado del sábado, la lluvia e incluso la actividad eléctrica dañaron 20 casas, algunas de ellas rústicas, ya que las láminas salieron volando y las pertenencias se perdieron parcialmente.

      En el segundo de los casos, algunos árboles sucumbieron ante la borrasca y dañaron viviendas o techos de las mismas.

      Así también, hubo al menos tres vehículos dañados por el granizo que cayó para el lado norte del municipio, en el área de Chantol e Ignacio Zaragoza.

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