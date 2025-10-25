logo pulso
PRI trabaja en la integración de E.Galindo a sus filas

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
A
PRI trabaja en la integración de E.Galindo a sus filas

El PRI considera al alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, como uno de los principales activos del partido y trabaja en su integración plena tras un periodo de distanciamiento, afirmó Jorge Meade, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI

Durante su visita a San Luis Potosí, Meade explicó que recientemente se realizó una reunión a nivel nacional para reforzar la unidad del partido y reincorporar a militantes como Galindo Ceballos. 

Señaló que, aunque el alcalde en algún momento tuvo cercanía con el Partido Acción Nacional, esto no representa un conflicto para el PRI: “Él es un activo del partido, claro que, SI quiere competir, tiene todo el derecho a buscarse como candidato, el PRI va a llevar a un candidato en el PRI de San Luis Potosí…queremos que haya un buen gobierno, porque eso refleja una fortaleza para él y para el partido”, declaro el dirigente nacional. 

Meade destacó que el PRI mantiene abiertas sus estructuras para todos los militantes y busca que los candidatos cuenten con un respaldo sólido del partido. “No podemos tener ningún hombre o mujer como candidatos si no hay un partido fuerte que los respalde. Hoy el partido tiene que empujar a quienes sean candidatos a todos los niveles”, puntualizó.

Asi mismo, expusó que el PRI mantiene abiertas sus estructuras a todos los militantes y analiza posibles alianzas con otras fuerzas políticas, entre ellas el Partido Verde, sin descuidar la consolidación interna. “El PRI tiene la disciplina y la fortaleza institucional que lo distinguen. No improvisamos; aprendemos de los errores y seguimos trabajando para competir con organización”, dijo.

En relación con Acción Nacional (PAN), Meade criticó la estrategia del partido y cuestionó su conocimiento de los procesos electorales en el país. Señaló que el partido albiazul, dijo, ha buscado alianzas sin basarse en información sólida y destacó que, en su opinión, Acción Nacional no tendría la capacidad de ganar ciertas gubernaturas sin la colaboración del PRI.

“Nos molesta mucho que Acción Nacional se quiera enfrentar al PRI sin conocer los datos. Ellos no hubieran ganado ciertas gubernaturas sin nuestra participación”, dijo Meade, refiriéndose a experiencias pasadas en estados como Chihuahua y Aguascalientes. 

