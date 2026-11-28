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Productores agrícolas de Soledad se encuentran sin respaldo del Seguro Catastrófico ante posibles pérdidas en sus cosechas, luego de que este esquema de protección fuera retirado desde la pasada administración federal, por lo que actualmente quienes buscan proteger sus cultivos deben contratar una póliza de manera particular, cuyo costo puede resultar elevado, señaló Octaviano Velázquez Castro, director de Desarrollo Rural y Agropecuario del municipio.

Productores agrícolas de Soledad sin Seguro Catastrófico

El funcionario explicó que, aunque las lluvias que se han registrado en las últimas semanas han favorecido las actividades agrícolas y el desarrollo de los cultivos, los productores permanecen expuestos a posibles afectaciones por fenómenos naturales, como el exceso de humedad o las heladas durante la temporada invernal.

Medidas preventivas y riesgos para agricultores

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Indicó que anteriormente los agricultores contaban con el Seguro Catastrófico, mediante el cual podían acceder a una cobertura ante pérdidas en sus cosechas; sin embargo, "este esquema dejó de operar desde la pasada administración federal", por lo que actualmente no existe ese respaldo para quienes enfrentan daños en sus parcelas.

Añadió que, ante el riesgo de heladas, los agricultores también toman medidas preventivas, como utilizar variedades de maíz de ciclos más cortos, para que las cosechas estén listas antes de que bajen las temperaturas.

Finalmente, mencionó que entre los ejidos con mayor actividad agrícola y producción de maíz y forrajes se encuentran Soledad, Palma de la Cruz, Enrique Estrada, Cándido Navarro, Los Gómez y San Francisco.