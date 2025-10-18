logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑO!

Fotogalería

¡ES NIÑO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Propone Ceepac presupuesto 2026 con reducción de 5.6%

Juan Manuel Ramírez García explica la planeación austera del Ceepac para cubrir obligaciones constitucionales sin gastos adicionales.

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Propone Ceepac presupuesto 2026 con reducción de 5.6%

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) presentó una propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 con una disminución del 5.6 por ciento en comparación con el año anterior, como parte de un esfuerzo por aplicar un uso racional de los recursos públicos.

El consejero electoral Juan Manuel Ramírez García explicó que el planteamiento financiero busca cubrir únicamente las obligaciones constitucionales del organismo, sin gastos adicionales. Indicó que la propuesta refleja un ejercicio de planeación austero y responsable.

Para el ejercicio en curso (2025), el Ceepac solicitó un presupuesto de 98 millones 874 mil 495 pesos para gasto ordinario, sin embargo, para el próximo año la cifra proyectada es de 93 millones 253 mil 086 pesos, lo que representa una reducción en términos generales.

Ramírez García añadió que esta lógica también se aplica al presupuesto previsto para el inicio del proceso electoral, el cual será menor al que se destinó al proceso 2023.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

No avanza la denuncia por discriminación a persona LGBT+
No avanza la denuncia por discriminación a persona LGBT+

No avanza la denuncia por discriminación a persona LGBT+

SLP

Samuel Moreno

SLP, debajo de la media nacional en cáncer de mama
SLP, debajo de la media nacional en cáncer de mama

SLP, debajo de la media nacional en cáncer de mama

SLP

Ana Paula Vázquez

Es favorable ubicarse en esta posición estándar comparado a 18.7 de fallecimientos

Trabajan en derechos de menores ante conflictos de familia
Trabajan en derechos de menores ante conflictos de familia

Trabajan en derechos de menores ante conflictos de familia

SLP

Samuel Moreno

La sociedad debe ser consciente de la individualidad y capacidad de los niños para expresarse

Aplicarán vacunas de tétanos y hepatitis en la Huasteca
Aplicarán vacunas de tétanos y hepatitis en la Huasteca

Aplicarán vacunas de tétanos y hepatitis en la Huasteca

SLP

Rubén Pacheco