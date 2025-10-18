Propone Ceepac presupuesto 2026 con reducción de 5.6%

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) presentó una propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 con una disminución del 5.6 por ciento en comparación con el año anterior, como parte de un esfuerzo por aplicar un uso racional de los recursos públicos.

El consejero electoral Juan Manuel Ramírez García explicó que el planteamiento financiero busca cubrir únicamente las obligaciones constitucionales del organismo, sin gastos adicionales. Indicó que la propuesta refleja un ejercicio de planeación austero y responsable.

Para el ejercicio en curso (2025), el Ceepac solicitó un presupuesto de 98 millones 874 mil 495 pesos para gasto ordinario, sin embargo, para el próximo año la cifra proyectada es de 93 millones 253 mil 086 pesos, lo que representa una reducción en términos generales.

Ramírez García añadió que esta lógica también se aplica al presupuesto previsto para el inicio del proceso electoral, el cual será menor al que se destinó al proceso 2023.

