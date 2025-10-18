Propone RGC, la reparación integral en laterales de Carr. ´57

Más que una ampliación, lo que se necesita es una reparación integral de las laterales de la carretera 57, bulevar San Luis o avenida Benito Juárez, consideró el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Recientemente Leopoldo Stevens Pérez, presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), opinó que, dado que la rúa tiene casi 40 años en la misma condición, es urgente una ampliación.

El mandatario estatal instó a que el ayuntamiento capitalino y la Secretaría de Infraestructura. Comunicaciones y Transportes (SICT) definan, cuál de las dos tiene jurisdicción para intervenir y sino no procederán que “nos permitan hacerlas, que nos digan ahí está el permiso”.

“Una cosa es que las vayamos a bachear nada más como un mantenimiento, que es, lo que es el convenio (entre la JEC y la SICT), y otra cosa, es que las hagamos nuevas. Aquí lo que se trata, es hacerlas nuevas”, subrayó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Insistió que su administración seguirá en las gestiones con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de concretar la construcción del segundo piso en dicha vialidad, cuya inversión asciende a 12 mil millones de pesos.

“Nosotros lo que hoy estamos tratando de generar, es un proyecto integral. El proyecto de llevar la vía alterna hasta el (eje) 140. El proyecto después buscarlo y platicarlo con la presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo) del segundo piso de la 57, creo que eso ya sería dejar top a San Luis Potosí”, remató.