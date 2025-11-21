logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑA!

Fotogalería

¡ES NIÑA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Proponen inhabilitación de funcionarios estatales implicados en caso Rich

Por Rubén Pacheco

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Proponen inhabilitación de funcionarios estatales implicados en caso Rich

Ya se entregó la versión pública de la sanción derivada de la investigación administrativa en contra de tres funcionarios, por omisiones en el accidente mortal en el antro Rich, informó Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado (CGE).

Expuso que la información fue remitida al padre de una de las víctimas, luego que obtuvo un amparo por parte de un juzgado de distrito.

Aunque anteriormente, ya había informado que correspondía a funcionarios de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y de la Dirección de Gobernación, atajó que no puede informar qué cargos tienen.

En entrevista, el contralor refirió que el planteamiento sancionatorio de la CGE, propuso imponer una inhabilitación de la función pública por un período de 10 años, a cada uno de los sancionados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Informó que la resolución de la Contraloría General, ya se entregó al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), cuyo órgano jurisdiccional determinará la sanción que se impondrá.

Aguiñaga Muñiz sostuvo que, si bien hace meses se anunció la supuesta aplicación de una multa por no entregar dicha información, afirmó que nunca se sancionó a la dependencia estatal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Impulsa Rosas Montiel reforma para regular asilos
Impulsa Rosas Montiel reforma para regular asilos

Impulsa Rosas Montiel reforma para regular asilos

SLP

Redacción

Aminorar robo de autos requiere mejorar legislación
Aminorar robo de autos requiere mejorar legislación

Aminorar robo de autos requiere mejorar legislación

SLP

Ana Paula Vázquez

Diputado de Morena sostiene que es necesario participar en mesas de trabajo

“Los seguros pagarán arreglo de 161 escuelas”
“Los seguros pagarán arreglo de 161 escuelas”

“Los seguros pagarán arreglo de 161 escuelas”

SLP

Leonel Mora

Escuelas que se ubican cerca del caudal de los ríos, la reconstrucción será necesaria

La Sedarh justifica enojo de los cañeros
La Sedarh justifica enojo de los cañeros

La Sedarh justifica enojo de los cañeros

SLP

Rubén Pacheco

Admiten que el problema se debe a la entrada de jarabe de fructuosa de menor costo al país.