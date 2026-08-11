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Bloquean la Valles-Rioverde por fallas en la electricidad

Habitantes de Los Cuates denuncian cortes constantes de energía y exigen una solución a la CFE

Por Huasteca Hoy

Agosto 11, 2026 08:47 a.m.
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Bloquean la Valles-Rioverde por fallas en la electricidad
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      TAMASOPO.— Habitantes del ejido Los Cuates bloquearon de manera intermitente la carretera libre Valles-Rioverde, en protesta por las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica.

      Alrededor de una veintena de pobladores se concentró en el kilómetro 42 de la vía y comenzó a cerrar el paso por intervalos, lo que generó afectaciones a la circulación.

      Los manifestantes señalaron que los cortes de energía son recurrentes y que, pese a los reportes realizados ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no han recibido una respuesta que resuelva de fondo el problema.

      Explicaron que la falta de un suministro constante afecta sus actividades cotidianas y exigieron a la paraestatal atender las fallas y garantizar el servicio.

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      Los habitantes advirtieron que mantendrán los bloqueos intermitentes hasta recibir una respuesta y una solución a su demanda.

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