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Dice edil a Serrano: "no somos iguales"

Enrique Galindo Ceballos rechaza participación en manifestación del Congreso

Por Rolando Morales

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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Dice edil a Serrano: "no somos iguales"
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      "Héctor piensa que somos iguales, pero no somos iguales", respondió el alcalde Enrique Galindo Ceballos, a los señalamientos del diputado local Héctor Serrano Cortés, quien lo acusó de estar detrás de la manifestación que el martes irrumpió en el Congreso del Estado.

      Protesta en el Congreso: ¿qué declaró Enrique Galindo?

      El edil rechazó cualquier participación en la organización de la protesta y aseguró que Serrano lo juzga con base en prácticas políticas que, afirmó, él mismo aplicó durante su trayectoria en la Ciudad de México.

      Galindo Ceballos sostuvo que la movilización fue una expresión legítima de periodistas, creadores de contenido y ciudadanos inconformes con las reformas al Código Penal, impulsadas por el legislador.

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      Impacto en la comunidad y respuesta institucional

      Consideró que la confrontación pudo evitarse si los diputados hubieran optado por el diálogo desde un inicio, en lugar de cerrar las puertas del recinto legislativo local.

      El alcalde señaló que el origen del conflicto sigue siendo la denominada "Ley Serrano", a la que acusó de atentar contra la libertad de expresión.

      Respecto a las declaraciones del gobernador, quien también sugirió que el Ayuntamiento estuvo involucrado en la protesta, Galindo afirmó que existe una interpretación equivocada de los hechos.

      Señaló que una trabajadora municipal que asistió a la manifestación lo hizo durante su periodo vacacional y en ejercicio de sus derechos constitucionales, por lo que descartó cualquier sanción o responsabilidad institucional.

      Según el alcalde, la manifestación fue respaldada por diversos sectores preocupados por las implicaciones de la reforma que promovió.

      Galindo llamó al diputado, a promover modificaciones al Código Penal.

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