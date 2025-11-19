Protestan jubilados en Pensiones

Un grupo de jubilados del gobierno del estado se presentó este martes ante la Dirección General de Pensiones para exigir el pago completo de su aguinaldo y otras prestaciones de diciembre, tras enterarse de que algunas dependencias podrían cubrir solo la mitad del monto.

Álvaro Yáñez Castillo, representante de varios grupos de jubilados, explicó que buscan proteger los derechos de más de 4 mil 500 personas retiradas del servicio estatal.

Los manifestantes señalaron que, en reuniones previas con Luis Arturo Coronado Puente, director de Pensiones, se les había asegurado que su aguinaldo se pagaría al cien por ciento. Sin embargo, recientemente recibieron información de la Secretaría de Finanzas indicando que el pago sería parcial. “Queremos recibir completo nuestro aguinaldo y las prestaciones de diciembre, como el bono del jubilado, el retroactivo pendiente y otros beneficios. También pedimos que se liberen los préstamos a corto plazo…No vamos a permitir que nos sigan pagando en partes; no somos aboneros”, dijo Yáñez Castillo.

El grupo, integrado por entre 200 y 250 jubilados, aclaró que no cuenta con representación sindical efectiva, aunque algunos pertenecen al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Estado (SUTSGE). Denunciaron falta de información sobre pagos, aumentos, bonos y liberación de préstamos. “Estamos representando a los compañeros jubilados porque no tenemos información de nada”, agregó Yáñez Castillo.

Entre sus principales demandas figura la liberación inmediata de los préstamos personales pendientes, algunos con retrasos de hasta tres años, lo que afecta a quienes dependen de esos recursos para medicamentos, estudios o necesidades básicas. “Hay jubilados con sueldos bajos… gente con diabetes o cáncer que gasta entre 10 mil y 12 mil pesos de su pensión solo en medicamentos”, explicó el representante.