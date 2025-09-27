Protestan pacientes en espera de trasplante

Pacientes renales de San Luis Potosí solicitaron al gobierno estatal la reapertura inmediata del Programa de Trasplantes Renales en el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Ignacio Morones Prieto”, el cual permanece cerrado desde el inicio de la pandemia de Covid-19, a pesar de que se les informó en noviembre del año pasado que se reabriría.

Arely Jazmín Gutiérrez, paciente renal con 14 años de seguimiento y a la espera de un segundo trasplante, relató que desde la suspensión del programa ha recibido promesas incumplidas por parte de las autoridades. “Nos dicen que lo van a abrir y lo van a abrir y nada… estamos desesperados y cansados de tantas promesas. Esto no es algo opcional, es una necesidad para nosotros”, expresó.

Según las y los pacientes, en la unidad estatal existen aproximadamente 200 personas en lista de espera, incluyendo niños y adolescentes. Entre ellos, algunos ya han fallecido a causa de la espera prolongada, mencionaron los entrevistados. “De no hace mucho, hasta ahora, yo creo como unos 10… y esto nada más hablando de la unidad estatal”, indicó uno de los pacientes.

La falta de apertura del programa de trasplantes también tiene un impacto económico significativo. Los pacientes dependen de la atención pública y, aunque reciben apoyo en medicamentos, con frecuencia se enfrentan a la escasez de insumos. “Por ejemplo, pastillas para el corazón, azúcar, presión… unos mil pesos, y eso es poco”, comentó uno de los afectados.

Los pacientes provienen no solo de la capital, sino de otros municipios como Rioverde, Villa de Reyes, Mexquitic de Carmona y Guadalcázar.

Denunciaron que muchos iniciaron protocolos de trasplante y realizaron estudios clínicos con recursos propios bajo la promesa de que las cirugías se reanudarían, pero hasta la fecha no hay certeza sobre la reapertura.