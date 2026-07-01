Auditará IFSE recursos federales tras convenio con la ASF
El instituto estatal informó que el acuerdo permitirá ampliar revisiones al gasto federalizado y realizar auditorías coordinadas
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El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) informó que podrá ampliar la revisión de recursos federales ejercidos en San Luis Potosí, tras la firma de un convenio de coordinación y colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con el comunicado del organismo, el acuerdo fue firmado por Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del IFSE, y Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la ASF, con el objetivo de fortalecer la fiscalización del gasto federalizado.
El instituto señaló que el convenio permitirá realizar auditorías coordinadas, revisiones conjuntas y procesos de fiscalización en tiempo real sobre recursos de origen federal.
Lecourtois López afirmó que la colaboración con la ASF ayudará a ampliar la cobertura de auditorías, detectar de forma más oportuna posibles irregularidades, implementar alertas tempranas y homologar procedimientos de revisión.
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El IFSE también indicó que el convenio le permitirá auditar aportaciones federales, además de facilitar el intercambio de buenas prácticas, capacitación y estandarización de procesos entre ambas instituciones.
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Según el comunicado, el acuerdo se da luego de que la ASF reactivara el Sistema Nacional de Fiscalización, tras el nombramiento de su nuevo titular.
Rodrigo Lecourtois sostuvo que la coordinación con la Auditoría Superior de la Federación busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la recuperación de recursos públicos, además de mejorar la revisión del uso de recursos gubernamentales.
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