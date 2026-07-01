Radar del Agua ubica a Interapas en nivel crítico de eficiencia

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Interapas registró una eficiencia general de 30.25 por ciento durante mayo de 2026 y fue clasificado en nivel "crítico", de acuerdo con la primera evaluación de Radar del Agua, un ejercicio elaborado a partir de datos oficiales y reportes ciudadanos.

El resultado coloca al organismo operador por debajo de la media nacional estimada, de 54 por ciento, y a más de 50 puntos porcentuales del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), que alcanzó una eficiencia de 84.15 por ciento.

La evaluación consideró tres variables: eficiencia física, relacionada con la infraestructura para distribuir agua; eficiencia comercial, que mide la capacidad para recuperar el cobro del servicio; y atención ciudadana, enfocada en la respuesta a reportes y quejas.

Según la metodología del Semáforo del Agua, el organismo local ubicado en nivel crítico presenta fallas operativas generalizadas, rezagos en la atención a usuarios y problemas recurrentes en el abastecimiento y la red sanitaria.

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Entre los organismos comparados, SAPAL obtuvo la calificación más alta al destacar por su cobertura, recuperación del cobro y tiempos de respuesta de entre 24 y 48 horas para reparar fugas o atender reportes. En contraste, el documento ubica a Interapas como el organismo con el menor desempeño dentro de la medición realizada en mayo.

El estudio fue presentado por el diputado Luis Fernando Gámez Macías, quien informó que la metodología fue desarrollada por académicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

El legislador señaló que las mediciones se realizarán de forma periódica y argumento que la intención es contar con un referente técnico que permita evaluar el desempeño de los organismos operadores de agua. Al referirse a los resultados de Interapas, interpretó que el organismo "no atiende siete de cada 10 problemas hídricos" en la zona metropolitana.

Radar del Agua analiza información oficial sobre el desempeño de los organismos operadores y la complementa con reportes ciudadanos para evaluar la calidad del servicio. En esta primera medición se comparó a Interapas con SAPAL de León, considerado entre los organismos operadores con mejores indicadores del país.