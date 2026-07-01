Danny Glover revela diagnóstico de Alzheimer

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El actor Danny Glover, recordado por su participación en las películas "Arma Letal" y "El color púrpura", dio a conocer que desde hace algunos años vive con la enfermedad de Alzheimer, un diagnóstico que ha cambiado su vida, pero que enfrenta con determinación y el respaldo de su familia.

Danny Glover revela su diagnóstico y evolución de la enfermedad

La revelación ocurrió durante una entrevista con el periodista Lester Holt, exconductor de "NBC Nightly News", en la que el actor de 79 años habló por primera vez sobre el padecimiento neurodegenerativo y cómo ha aprendido a sobrellevarlo día a día.

Glover explicó que, desde que recibió el diagnóstico, ha notado cambios en distintas áreas de su vida, especialmente en su forma de hablar, su movilidad y su memoria, aunque aseguró que continúa manteniéndose activo tanto física como mentalmente.

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"Estoy seguro de que a medida que avance, las cosas serán diferentes y cambiarán", expresó el intérprete al referirse a la evolución de la enfermedad.

Apoyo familiar y actitud frente al Alzheimer

A pesar de tratarse de un trastorno cerebral progresivo e incurable, el actor afirmó que intenta vivir el presente y adaptarse a cada etapa del proceso. Incluso, reconoció que el apoyo de sus seres queridos ha sido fundamental para afrontar esta nueva realidad.

"En cierto modo, podría vivir con ello", señaló Glover, quien aseguró sentirse acompañado por su familia durante esta etapa.

La noticia ha generado numerosas muestras de cariño hacia el actor y activista, cuya carrera se ha extendido por más de cuatro décadas tanto en el cine como en la televisión, además de su reconocido trabajo en causas sociales y de derechos humanos.

----Una carrera marcada por el cine y el activismo

Danny Glover alcanzó fama internacional gracias a la saga "Arma Letal", donde interpretó al detective Roger Murtaugh, un policía de Los Ángeles que protagonizó junto a Mel Gibson una de las franquicias de acción más exitosas de las décadas de los 80 y 90. Su personaje inmortalizó la frase: "Soy demasiado viejo para esta mierda", convertida en uno de los diálogos más emblemáticos del cine de acción.

También recibió amplio reconocimiento por su actuación en "El color púrpura", dirigida por Steven Spielberg, además de participar en producciones como "Predator 2", "Dreamgirls", "Saw", "2012" y "The Royal Tenenbaums".

Fuera de la pantalla, Glover ha destacado por su activismo en favor de los derechos civiles, la justicia social y diversas causas humanitarias. Su labor le valió el Premio Humanitario Jean Hersholt, otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, así como el Premio del Presidente de la NAACP. A lo largo de su trayectoria también ha recibido nominaciones a los Premios Emmy y Grammy.