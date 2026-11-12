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Constructores ven positiva una nueva vialidad hacia la ZI

Sería un complemento a la Vía Alterna ya existente, dice líder de la AMIVTAC

Por Pulso Online

Noviembre 12, 2026 02:00 p.m.
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Constructores ven positiva una nueva vialidad hacia la ZI
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      El planteamiento que se hizo en la presente semana sobre construir una nueva vialidad desde el Eje 140 hacia las carreteras 37 y 80 es positivo, dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Ingenierías de Vías Terrestres AC (AMIVTAC), Christian Doig. 

      Señaló que permitiría ofrecer una ruta alterna de acceso a la zona industrial, además de mejorar la conectividad con los municipios de la región centro.

      Consideró que toda inversión en infraestructura carretera que se concrete para el estado siempre vendrá a generar mayor desarrollo económico.

      Este proyecto del que se habla, señaló, vendría a ser un complemento de la Vía Alterna Sur, que tiene como objetivo desfogar la carretera 57 y ayudar a trabajadores y proveedores de la zona industrial en traslados más rápidos y seguros.

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      El líder constructor apuntó que hoy en día también es fundamental saber escoger el tipo de financiamiento que recibirá un proyecto carretero, pues pueden existir de tipo público, privado o mixto, y cada uno de ellos tiene sus ventajas.

      "Hoy en día la discusión ya no debe centrarse en quién construye las carreteras, sino en quién las financia, asume los riesgos, las conserva, supervisa su calidad y, sobre todo, quién garantiza que cumplan una función de desarrollo económico y bienestar social", aseveró.

      Finalmente, explicó que el Gobierno Federal ha optado por aplicar algunos esquemas de inversión mixta que permitirán incorporar recursos privados sin entregar concesiones carreteras, manteniendo la propiedad y los derechos de las vías en manos del estado, esquemas que podrían replicarse. 

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