Anuncian Grupo WEG inversión de 250 mdd en México

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Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, anunció una inversión de la empresa WEG por 250 millones de dólares de aquí al 2030.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 12 de noviembre en Palacio Nacional, Ebrard reportó "máximos históricos" de inversión extranjera directa, aunque no proporcionó datos actualizados.

El secretario de Economía destacó que WEG es una "empresa clave" para México en la fabricación y comercialización de motores eléctricos, transformadores, generadores y automatización.

Expuso que la planta nueva estará en Hidalgo, cuenta con 6 mil trabajadores y se prevé con esta inversión tener 2 mil empleados más.

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Es una muestra de confianza y certidumbre para el país, dijo Marcelo Ebrard.

Daniel Godinho, vicepresidente Global de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales del Grupo WEG, destacó una "nueva etapa de crecimiento" de WEG en México con esta inversión de 250 millones de dólares.

Godinho agradeció al gobierno de Hidalgo para lograr este proceso de WEG, que lleva más de 25 años en México y ha tenido una inversión de más de 400 millones de dólares en los últimos cuatro años.

El empresario destacó un entorno muy favorable, seguridad jurídica y talento mexicano, así como una visión estratégica de crecimiento a largo plazo.

"Pronto daremos el corte, pero son crecimientos por encima de los que esperábamos, afortunadamente; esta inversión viene a apoyar esta tendencia", dijo el secretario de Economía sobre los máximos históricos de inversión extranjera directa.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló esta inversión como muy importante para México.