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Hoy se celebran los Latin Grammy; ¿dónde y a qué hora verlos?

La ceremonia inicia a las 18:00 horas con alfombra roja y transmisión en TNT y Max.

Por El Universal

Noviembre 12, 2026 01:51 p.m.
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Hoy se celebran los Latin Grammy; ¿dónde y a qué hora verlos?
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      Los Latin Grammy celebran su 27ª entrega anual este jueves 12 de noviembre del 2026 en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada y, aquí, te dejamos todo lo que debes de saber sobre horarios y dónde verlos en México.


      Esta gala premia lo mejor de la música latina y hay varios mexicanos nominados a diferentes categorías, desde Mejor Nuevo Artista hasta Álbum del año, uno incluso con más posibles premios que estrellas como Karol G.

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      Los Latin Grammy se podrán ver en plataformas de streaming digital y también por la televisión abierta aunque con algunos minutos de retraso, aquí te dejamos la lista de opciones:
      Televisión de paga: A través del canal TNT.
      Streaming: En la plataforma Max (antes HBO Max).
      Televisión abierta (en diferido): El canal Las Estrellas
      Los Latin Grammy 2026 iniciarán en punto de las 18:00 horas con la alfombra roja, aunque habrá actividades desde las 14:00, mientras que el final será cercano a las 22:00, aquí te dejamos los horarios completos:
      14:00 horas: Latin Grammy Premiere (entrega previa de la mayoría de los premios, disponible en vivo por los canales digitales de la Academia Latina de la Grabación en YouTube, Facebook y X).
      18:00 horas: Alfombra roja / Antesala (Noche de Estrellas).
      19:00 horas: Inicio de la ceremonia principal (con una duración aproximada de tres horas).
      Son muchos los mexicanos nominados a los Latin Grammy 2026, aunque algunos se destacan al tener más categorías con su nombre como Édgar Barrera o Silvana Estrada.
      Los que más nominaciones tienen:
      Edgar Barrera - 10 nominaciones
      Silvana Estrada - 6 nominaciones. Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año con "Dime"
      Mon Laferte - 6 nominaciones. Aunque nació en Chile, ya es mexicana. Álbum del Año con FEMME FATALE
      Carín León - Álbum del Año con MUDA y Grabación del Año con "Desde que te tengo"
      Christian Nodal - Mejor Álbum Ranchera/Mariachi con Bandera Blanca
      Pepe Aguilar - Misma categoría con Mi Suerte Es Ser Mexicano II (compite contra su yerno Nodal)
      Camila Fernández - Misma categoría con La Fernández
      Peso Pluma y Tito Double P - Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea con Dinastía (Deluxe)
      Xavi - Misma categoría con Dosis
      Grupo Frontera - Mejor Álbum Norteño y Mejor Canción Regional
      Banda Los Recoditos - Mejor Álbum de Banda con Piratita
      Edén Muñoz y Luis Ángel "El Flaco" - También en Banda
      Marco Antonio Solís - Grabación y Canción del Año con Karol G por "Coleccionando Heridas"
      Pop / Rock / Alternativo
      BRUSES - Mejor Álbum Alternativo y Mejor Canción Pop con "Ratera"
      The Warning - Mejor Canción de Rock con "Ego"
      Reik - Mejor Álbum Pop Tradicional con TQ+
      Sofía Reyes - Mejor Interpretación Reggaetón
      Lila Downs - Mejor Álbum Folclórico
      Vivir Quintana - Canción del Año como coautora de "Humano" de Juanes
      Kinky - Mejor Interpretación Electrónica
      Mejor Nuevo Artista: Macario Martínez, Arath Herce y Sofía Monroy

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