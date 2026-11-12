Rechaza Gámez petición de Galindo para ir a Congreso

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La solicitud del alcalde Enrique Galindo para comparecer ante el Congreso del Estado fue rechazada por el presidente de la Directiva, Luis Fernando Gámez Macías, pues consideró que el alcalde pretende convertir un procedimiento fiscal en una "pasarela" o "circo mediático".

Insistió en las sospechas de sobreprecio en obras del ayuntamiento y exigió que Galindo Ceballos aclare cuánto pagó, por ejemplo, en la obra del puente del bulevar Jacobo Payán, pues la disposición del alcalde para comparecer no sustituye la obligación de comprobar el destino del dinero público.

Confirmó que ya solicitó una auditoría especial ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), instancia ante la cual el alcalde tendrá que responder durante el procedimiento correspondiente.

También exigió explicaciones sobre el manejo financiero de Interapas, organismo que, afirmó, ha administrado un presupuesto superior a los 6 mil millones de pesos durante el periodo en que Galindo ha estado al frente.

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