logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Fotogalería

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Rechaza Gámez petición de Galindo para ir a Congreso

Señaló que el alcalde pretende convertir un procedimiento de fiscalización en un "circo mediático"

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 12, 2026 01:22 p.m.
A
Luis Fernando Gámez Macías / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Luis Fernando Gámez Macías / Foto: Citlally Montaño-Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La solicitud del alcalde Enrique Galindo para comparecer ante el Congreso del Estado fue rechazada por el presidente de la Directiva, Luis Fernando Gámez Macías, pues consideró que el alcalde pretende convertir un procedimiento fiscal en una "pasarela" o "circo mediático". 

      Insistió en las sospechas de sobreprecio en obras del ayuntamiento y exigió que Galindo Ceballos aclare cuánto pagó, por ejemplo, en la obra del puente del bulevar Jacobo Payán, pues la disposición del alcalde para comparecer no sustituye la obligación de comprobar el destino del dinero público.

      Confirmó que ya solicitó una auditoría especial ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), instancia ante la cual el alcalde tendrá que responder durante el procedimiento correspondiente. 

      También exigió explicaciones sobre el manejo financiero de Interapas, organismo que, afirmó, ha administrado un presupuesto superior a los 6 mil millones de pesos durante el periodo en que Galindo ha estado al frente.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Galindo pide comparecer ante Congreso para aclarar obras

      Tras los señalamientos del PVEM pidió ser citado urgentemente


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Rechaza Gámez petición de Galindo para ir a Congreso
      Rechaza Gámez petición de Galindo para ir a Congreso

      Rechaza Gámez petición de Galindo para ir a Congreso

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Señaló que el alcalde pretende convertir un procedimiento de fiscalización en un "circo mediático"

      Reportan afectaciones en colonias de Soledad tras lluvias
      Reportan afectaciones en colonias de Soledad tras lluvias

      Reportan afectaciones en colonias de Soledad tras lluvias

      SLP

      Flor Martínez

      La acumulación de basura en alcantarillas y bocas de tormenta también contribuyó a las afectaciones

      Gallardo vuelve a criticar al Interapas
      Gallardo vuelve a criticar al Interapas

      Gallardo vuelve a criticar al Interapas

      SLP

      Rubén Pacheco

      No se promueven programas para el desazolve de cañerías ante las lluvias, aseguró

      Piden garantizar que las PPL conozcan a las y los candidatos
      Piden garantizar que las PPL conozcan a las y los candidatos

      Piden garantizar que las PPL conozcan a las y los candidatos

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Las personas sin sentencia tienen derecho a votar en 2027