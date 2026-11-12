Serrano llama "mal servidor público" a Galindo en acto de Gallardo

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El diputado local Héctor Serrano Cortés arremetió contra el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos durante un acto del Gobierno del Estado en la colonia El Mezquital. Lo llamó «mal servidor público» y aseguró que su ausencia en el evento no frenaría la entrega de programas sociales en la capital.

El señalamiento ocurrió ante el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y vecinos de la colonia, convocados para la entrega de tinacos y calentadores solares y la inauguración de una tortillería subsidiada. Serrano comenzó su intervención ofreciendo respaldo legislativo al mandatario y enseguida mencionó por nombre al alcalde, a quien ubicó entre los «servidores públicos de oposición».

«Siempre habremos de acompañar al señor gobernador para atender las necesidades de nuestra gente», dijo Serrano tras descalificar a Galindo. Antes había afirmado que en el Congreso estaban «atentos a cualquier llamado» de Gallardo para legislar en favor de los programas. El diputado no explicó por qué el alcalde no estuvo en el acto ni identificó algún apoyo que el Ayuntamiento hubiera obstaculizado.

La crítica al municipio ya había aparecido en el discurso de la secretaria de Desarrollo Social y Regional, María del Rosario Martínez Galarza, quien acusó al Ayuntamiento de no entregar programas sociales ni acercarse a las colonias alejadas del centro.

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Después de Serrano, el diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann retomó el señalamiento sobre los servicios municipales y puso el foco en el abasto de agua. «De nada nos sirve tener un tinaco si el agua no llega», dijo. También planteó que el estado y los municipios deben trabajar juntos para resolver el problema.

Gallardo volvió a mencionar al alcalde durante su intervención. «¿Yo qué culpa tengo que Galindo no te tape los baches?», preguntó a los asistentes.

Más adelante, al hablar de calles inundadas y tinacos vacíos, dijo que «ya nada más nos queda sacarla de la capital», en alusión a lo que llama «la maldita herencia». También ofreció que la Comisión Estatal del Agua acudiera a desazolvar los drenajes de la colonia.

Los señalamientos se produjeron en medio de la disputa por el costo del puente del bulevar Jacobo Payán. El diputado del PVEM Fernando Gámez Macías pidió que se transparentara el expediente de la obra y anunció que solicitaría una auditoría especial. Galindo, por su parte, pidió al Congreso que lo citara con urgencia para explicar el manejo de los recursos destinados a obras municipales.

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En El Mezquital, el gobierno estatal hizo una entrega simbólica de tinacos y calentadores solares y anunció que cubrirá su instalación. Martínez Galarza informó que la nueva tortillería venderá el kilo a 14 pesos, con un límite de dos kilos al día por familia beneficiaria, de lunes a sábado.