¿Realmente rinde más la gasolina si cargas de noche?

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Existen muchos mitos alrededor de la gasolina, y uno de los más populares indica que llenar el tanque durante la noche beneficia al rendimiento. Pero, ¿realmente existe diferencia? En Autopistas te lo explicamos.

Axion Energy explica mito sobre gasolina y rendimiento

De acuerdo con el blog de la comercializadora de combustibles Axion Energy, esta creencia podría tener una explicación científica: la gasolina se contrae con el frío y se expande con el calor.

Bajo ese argumento, al tener un volumen frío (por ejemplo, en la mañana o en la noche), el combustible es más denso y "pesa" más, lo que en teoría permitiría recibir más combustible por el mismo precio, y obtener un ahorro.

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Otro argumento es que como el combustible es un líquido volátil, el calor facilitaría su evaporación. Por ello, se tiene la creencia de que llenar el tanque cuando el ambiente es más fresco reduciría la pérdida del mismo.

Expertos recomiendan hábitos para mejorar rendimiento de gasolina

Sin embargo, la empresa explica que las estaciones de servicio almacenan la gasolina en tanques aislados bajo la tierra, donde la temperatura se mantiene relativamente estable todo el día.

Por eso, no es tan importante si se carga en la mañana, tarde o noche.

Asimismo, los expertos indican que las bombas despachan un volumen preciso de combustible, además que están calibradas para compensar las variaciones de densidad.

Y ello también termina de derribar ese mito; realmente, el horario de carga no tiene un impacto en el rendimiento final.

Si lo que quieres es hacer que la gasolina te rinda de verdad, la clave es ajustar tus hábitos al conducir y al acudir a una estación de carga. De acuerdo con Mobil, estos son los que debes considerar:

Revisa la presión de las llantas: si los neumáticos están por debajo de los niveles de aire establecidos en el manual, puedes reducir el rendimiento del combustible en un 0.2%.

No bajes de medio tanque: la gasolina se evapora rápido y esto ocasiona que rinda menos. Entre más gasolina tengas en el tanque, menos espacio ocupara? el aire y menor será la probabilidad de que se evapore.

Ajusta bien el tapón del tanque: si el tapón del tanque no se asegura correctamente, podrías gastar más gasolina de la que realmente necesitas. ¿A qué se debe? Cuando esta? flojo, los vapores de combustible se escapan fácilmente.

Cuida tus prácticas tras el volante: cuando manejas en ciudad, es importante no acelerar ni frenar de manera brusca, puesto que aumentas el uso de gasolina.

Mantén el filtro de aire limpio: revisa estos filtros frecuentemente; si se llegan a tapar, el auto también usa consume más combustible.

Ajusta los frenos: revisa los frenos con un profesional; si se ajustan con demasiada fuerza, pueden elevar el gasto.

Con estos tips, la gasolina puede durar mucho más, que si simplemente te preocupas por el momento del día en que decides llenar el tanque de tu vehículo.