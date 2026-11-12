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Verónica Ruffo anuncia que buscará gubernatura de Baja California

Verónica Ruffo retoma el legado político de su padre en Baja California, donde buscará la gubernatura.

Por El Universal

Noviembre 12, 2026 01:02 p.m.
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Verónica Ruffo anuncia que buscará gubernatura de Baja California
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      Verónica Ruffo anunció que buscará la gubernatura de Baja California rumbo a las elecciones intermedias de 2027, entidad federativa que anteriormente ya fue liderada por su padre, el panista Ernesto Ruffo Appel, quien se encuentra en arresto domiciliario por encabezar una presunta red de contrabando de combustibles.


      Lo anterior, confirmado por la propia Ruffo en entrevista para el podcast "En Boca de León" con el periodista León Krauze.

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      "Sí lo quiero ser (candidata a la gubernatura), ya lo medité. Mi papá me dice que en Almoloya me llamaban 'la guerrera'. ¿Dónde voy a posicionarme para darles esa persona a todos los ciudadanos? En la gubernatura", dijo.
      El partido Acción Nacional ha cerrado filas con Ruffo Appel en medio de su proceso legal, en donde la Fiscalía General de la República (FGR) le ha atribuido ilícitos relacionados con el huachicol fiscal.
      Ruffo Appel, figura destacada del panismo, se convirtió el 3 de julio de 1989 en el primer gobernador de oposición en la historia de México, al ganar en el estado de Baja California, en un contexto en el que el PRI mantenía un control hegemónico en las gubernaturas, el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República.

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