Rector pide evitar invitaciones a políticos en la UASLP
Alejandro Zermeño solicitó a las facultades supervisar también los encuentros organizados por estudiantes
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Ante la cercanía del proceso electoral, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Javier Zermeño Guerra, pidió a las facultades evitar invitaciones a figuras políticas, incluso cuando se trate de conferencias académicas o profesionales, por el riesgo de comprometer la imparcialidad de la institución.
El llamado se produjo tras recientes invitaciones a actores políticos para participar en encuentros académicos y estudiantiles. Zermeño recordó que el artículo 8 del Estatuto Orgánico prohíbe utilizar las instalaciones universitarias para la promoción político-partidista.
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El rector señaló que las direcciones de las facultades deben estar al tanto de estas actividades y supervisarlas, incluso cuando las organicen las representaciones estudiantiles. Agregó que la Universidad respeta las convicciones políticas de su comunidad y que la restricción se aplica a los actos de promoción partidista dentro de sus instalaciones.
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Si se detecta un incumplimiento, el consejo técnico consultivo de la facultad deberá revisar el caso. Según las circunstancias, podrá emitir un apercibimiento o turnar el asunto al Consejo Directivo Universitario.
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