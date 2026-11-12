¿Cómo saber si un enlace es falso antes de abrirlo?

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Recibir un mensaje que anuncia un paquete pendiente de entrega, una cuenta bancaria bloqueada o un supuesto premio puede parecer inofensivo. Sin embargo, detrás de estas notificaciones podrían esconderse enlaces fraudulentos diseñados para robar información personal, contraseñas o datos bancarios.

Esta práctica se conoce como phishing y consiste en suplantar la identidad de empresas, instituciones o personas para engañar a los usuarios y conseguir que compartan información confidencial.

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La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) advierte que estos mensajes suelen generar preocupación o urgencia para conseguir que las personas hagan clic sin verificar primero su procedencia.Antes de abrir una dirección, revisa estos elementos:Errores en el dominio: los estafadores suelen cambiar letras, agregar caracteres o utilizar nombres parecidos a los de páginas oficiales. Por ejemplo, pueden sustituir una letra por un número para imitar una dirección conocida.Direcciones demasiado largas: los enlaces con combinaciones extrañas de números, letras y símbolos pueden ocultar su verdadero destino.Acortadores de URL: servicios que reducen las direcciones pueden esconder la página a la que realmente te dirigen.Mensajes de urgencia: si el enlace llega acompañado de advertencias sobre el bloqueo de una cuenta, premios inesperados o solicitudes de pago inmediato, desconfía.La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos (CISA) recomienda verificar los hipervínculos antes de abrirlos y desconfiar de mensajes que presionan para actuar rápidamente.También puedes comprobar una dirección antes de ingresar a ella. Estos son algunos pasos:Desde una computadora: coloca el cursor sobre el enlace, sin hacer clic. El navegador mostrará la dirección real a la que conduce, generalmente en la parte inferior de la ventana.Desde un celular: mantén presionado el enlace para visualizar su dirección o vista previa, sin seleccionar la opción para abrirlo.Compara el dominio: verifica que corresponda exactamente con la página oficial de la empresa o institución que supuestamente te contactó.Consulta Google Safe Browsing: utiliza el comprobador de estado de sitios web de Google para revisar si una dirección aparece identificada como peligrosa.Esta última herramienta permite consultar sitios que Google ha detectado por distribuir contenido malicioso o realizar prácticas de phishing. Sin embargo, que una página no aparezca como peligrosa no garantiza que sea segura.Si identificas una dirección sospechosa, evita abrirla, no descargues archivos y tampoco compartas información personal o bancaria.La FTC recomienda contactar directamente a la empresa involucrada mediante su página oficial o un número telefónico verificado, en lugar de utilizar los datos incluidos en el mensaje.Si recibiste el enlace por correo electrónico o mensaje de texto, repórtalo como sospechoso y elimínalo.Recuerda que no basta con que un enlace tenga el candado de seguridad o comience con HTTPS para confiar en él. Este protocolo cifra la conexión, pero no garantiza que el sitio sea legítimo.