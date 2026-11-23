¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversas disposiciones estatales relacionadas con los usos de suelo en la Zona Industrial capitalina y su ampliación, al determinar que invadían atribuciones constitucionales del Ayuntamiento de San Luis Potosí en materia de planeación urbana, zonificación y expedición de licencias.

La resolución corresponde a la controversia constitucional 9/2025, promovida por el municipio contra los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, por las reformas realizadas mediante el Decreto 0018, publicado el 4 de diciembre de 2024 en el Periódico Oficial del Estado.

En su resolución, la ministra ponente, Sara Irene Herrerías, explicó que las disposiciones impugnadas establecían que los terrenos de las zonas industriales debían destinarse exclusivamente a actividades industriales, comerciales y de servicios. También facultaban a la Secretaría de Desarrollo Económico estatal para autorizar el establecimiento y operación de esas actividades, lo que, de acuerdo con el análisis de la Corte, interfería con competencias municipales reconocidas en el artículo 115 constitucional.

Durante la discusión, la ministra María Estela Ríos González planteó conservar las disposiciones relativas al uso industrial, debido a que ese destino existe desde la creación de las zonas en la década de 1960, y limitar la invalidez a las actividades comerciales y de servicios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, la propuesta original se mantuvo y fue aprobada por unanimidad, aunque algunos ministros anunciaron votos concurrentes para expresar consideraciones adicionales.

La resolución contempla la invalidez parcial de los artículos Segundo y Cuarto, así como la anulación total de los artículos Quinto y Sexto de los decretos legislativos correspondientes; también se extendió a una porción del artículo Octavo.

La determinación no implica la desaparición de las zonas industriales ni la suspensión de sus actividades económicas, sino que establece que la regulación de los usos de suelo y las autorizaciones correspondientes deben respetar las atribuciones constitucionales del municipio.