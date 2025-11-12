R. Guajardo pide a los municipios gastar en seguridad

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Rubén Guajardo Barrera, exhortó a los presidentes y presidentas municipales del estado a invertir mayores recursos en la capacitación, equipamiento y fortalecimiento de sus cuerpos de seguridad pública, al considerar que cada Ayuntamiento debe asumir con responsabilidad la protección ciudadana conforme a sus atribuciones legales.

El legislador, integrante del Congreso del Estado, destacó que los municipios cuentan con fondos federales y recursos propios que pueden destinarse a mejorar la operatividad de las policías locales, por lo que hizo un llamado a que se priorice la seguridad dentro de los presupuestos municipales.

“Cada alcalde sabe en qué condiciones está su estado de fuerza municipal. Les corresponde fortalecerlo y sacarlo adelante. Lo más importante es que inviertan recursos en capacitación, herramientas y mejores condiciones para los elementos”, señaló el diputado Guajardo Barrera.

El diputado panista lamentó que desde 2018, tras el cambio de gobierno federal, los municipios dejaron de recibir apoyos específicos para seguridad pública, lo que —dijo— ha limitado las capacidades locales para enfrentar la delincuencia.

“Hay que decirlo: Morena eliminó los fondos federales de seguridad que antes estaban disponibles para los municipios. Hoy no existe forma de que accedan a esos recursos, y eso ha afectado la operatividad de muchas corporaciones”, apuntó.

No obstante, recordó que, de acuerdo con el artículo 115 constitucional, los municipios tienen autonomía administrativa y presupuestaria, por lo que la decisión de destinar recursos a seguridad pública depende directamente de cada Ayuntamiento.