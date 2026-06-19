En manos de gobierno federal, desalojo de comunidad tének

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Un desalojo en la comunidad indígena tének de La Peña, en el municipio de Tampamolón, derivó en acusaciones de violaciones a derechos humanos y omisiones institucionales en la atención de un conflicto agrario por la posesión de un predio de entre 165 y 200 hectáreas.

El caso involucra a alrededor de 100 familias que habrían sido desplazadas recientemente del terreno que, de acuerdo con la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y habitantes como María Dolores Beltrán Ledezma, ha sido ocupado y trabajado por décadas como espacio de vivienda y producción agrícola.

La organización señaló que el conflicto se originó a partir de la permanencia de trabajadores y familias indígenas en el predio tras el abandono de los antiguos propietarios, y sostuvo que el proceso ha pasado por instancias federales como la SEDATU, la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Gobernación sin una resolución definitiva.

La CIOAC acusó que el desalojo evidencia fallas en la coordinación institucional y falta de medidas efectivas de protección a la comunidad, además de señalar presuntas omisiones de instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) durante el desarrollo del conflicto.

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Habitantes, entre ellos el ex trabajador del predio Anselmo Gómez, reiteraron que buscarán la restitución del territorio y la revisión del estatus legal del predio, además de llevar el caso a instancias nacionales e internacionales de derechos humanos.