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En manos de gobierno federal, desalojo de comunidad tének

La CIOAC señala fallas institucionales y omisiones de la CEDH en la atención del conflicto

Por Ana Paula Vázquez

Junio 19, 2026 12:56 p.m.
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Foto: Citlally Montaño/Pulso

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      Un desalojo en la comunidad indígena tének de La Peña, en el municipio de Tampamolón, derivó en acusaciones de violaciones a derechos humanos y omisiones institucionales en la atención de un conflicto agrario por la posesión de un predio de entre 165 y 200 hectáreas.

      El caso involucra a alrededor de 100 familias que habrían sido desplazadas recientemente del terreno que, de acuerdo con la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y habitantes como María Dolores Beltrán Ledezma, ha sido ocupado y trabajado por décadas como espacio de vivienda y producción agrícola.

      La organización señaló que el conflicto se originó a partir de la permanencia de trabajadores y familias indígenas en el predio tras el abandono de los antiguos propietarios, y sostuvo que el proceso ha pasado por instancias federales como la SEDATU, la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Gobernación sin una resolución definitiva.

      La CIOAC acusó que el desalojo evidencia fallas en la coordinación institucional y falta de medidas efectivas de protección a la comunidad, además de señalar presuntas omisiones de instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) durante el desarrollo del conflicto.

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