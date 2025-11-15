logo pulso
Realiza Soledad la segunda Feria del Empleo de Inclusión

La Dirección de Desarrollo Económico organizó el evento, el que tuvo bena asistencia

Por Flor Martínez

Noviembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Realiza Soledad la segunda Feria del Empleo de Inclusión

Este viernes se llevó a cabo la segunda Feria del Empleo de Inclusión en el Teatro y Centro Cultural Doroteo Arango, organizada por el Departamento de Desarrollo Económico, en la cual participaron 20 empresas que ofrecieron vacantes para puestos operativos, administrativos y otros.

Héctor Xavier Andrade Ovalle, titular del área municipal, detalló que esta es la quinta feria laboral que se organiza en la administración y la segunda enfocada en la inclusión.

Destacó que, a través de este espacio, los buscadores de empleo podrán conocer la variedad de vacantes que ofrece cada una de las empresas, las prestaciones y las áreas de oportunidad de cada una de ellas.

Señaló que, en caso de que algunos de los asistentes no pudieran encontrar algún empleo de su interés, el área municipal mantiene de forma permanente la bolsa de empleo, en la cual los ciudadanos pueden acercarse y conocer los distintos puestos de trabajo que se ofrecen.

Por su parte, Paulina Ruiz, supervisora de producción de la empresa Cummins, señaló que, desde hace más de tres años, la empresa ha impulsado un modelo de inclusión laboral que permite la contratación de personas con diversas discapacidades en áreas operativas y administrativas.

Sostuvo que su principal responsabilidad como líder es “darle la oportunidad a todas las personas para que puedan tener un empleo digno”.

Explicó que tiene tres años y medio trabajando con personal con discapacidad y dos años y medio en su rol actual como supervisora, aunque reconoció que el proceso no ha estado exento de desafíos: “Te mentiría al decir que no ha habido retos, ha habido muchísimos. Entre ellos, adaptar nuestras operaciones y el trabajo a personas con diferentes discapacidades”.

