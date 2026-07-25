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Jornada 2 de Liga MX continúa este sábado con tres partidos

Chivas buscará su primera victoria en casa ante Juárez, mientras Santos y Tigres enfrentan a Atlas y Atlético San Luis

Por El Universal

Julio 25, 2026 09:47 a.m.
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Jornada 2 de Liga MX continúa este sábado con tres partidos
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      Este sábado continúa la actividad de la Liga MX con la jornada 2 del torneo Apertura 2026 con tres atractivos partidos.

      Equipos como Chivas, Atlas y Tigres entran en acción en su segundo partido del campeonato, todos con ambiciones similares.

      Uno de estos tres partidos será transmitido por televisión abierta, y a continuación te contamos dónde y a qué hora puedes ver la jornada.

      Chivas abre la jornada en casa contra Juárez

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      Primero será el Guadalajara que abrirá el telón en casa, el estadio Akron, cuando reciba a los Bravos de Juárez obligados a ganar después de sufrir una derrota en el debut frente al Toluca.

      Las Chivas vuelven a jugar como local y deben hacer pesar su condición de anfitrión para sumar los primeros tres puntos del campeonato.

      Santos y Tigres juegan en simultáneo en la jornada 2

      Más tarde, en la Comarca Lagunera, Santos recibe al Atlas, y a la hora misma hora, en Nuevo León, los Tigres -ya sin Ángel Correa- jugarán contra el Atlético de San Luis.

      A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.

      ¿Cuándo y dónde ver en vivo la jornada 2 de la Liga MX?

      Chivas vs Juárez FC

      · Hora: 17:07 horas

      · Transmisión: Prime Video

      Santos Laguna vs Atlas

      · Hora: 21:00 horas

      · Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX

      Tigres vs Atlético de San Luis

      · Hora: 21:00 horas

      · Transmisión: Azteca 7 y FOX

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