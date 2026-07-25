Jornada 2 de Liga MX continúa este sábado con tres partidos

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Este sábado continúa la actividad de la Liga MX con la jornada 2 del torneo Apertura 2026 con tres atractivos partidos.

Equipos como Chivas, Atlas y Tigres entran en acción en su segundo partido del campeonato, todos con ambiciones similares.

Uno de estos tres partidos será transmitido por televisión abierta, y a continuación te contamos dónde y a qué hora puedes ver la jornada.

Chivas abre la jornada en casa contra Juárez

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Primero será el Guadalajara que abrirá el telón en casa, el estadio Akron, cuando reciba a los Bravos de Juárez obligados a ganar después de sufrir una derrota en el debut frente al Toluca.

Las Chivas vuelven a jugar como local y deben hacer pesar su condición de anfitrión para sumar los primeros tres puntos del campeonato.

Santos y Tigres juegan en simultáneo en la jornada 2

Más tarde, en la Comarca Lagunera, Santos recibe al Atlas, y a la hora misma hora, en Nuevo León, los Tigres -ya sin Ángel Correa- jugarán contra el Atlético de San Luis.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.

¿Cuándo y dónde ver en vivo la jornada 2 de la Liga MX?

Chivas vs Juárez FC

· Hora: 17:07 horas

· Transmisión: Prime Video

Santos Laguna vs Atlas

· Hora: 21:00 horas

· Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX

Tigres vs Atlético de San Luis

· Hora: 21:00 horas

· Transmisión: Azteca 7 y FOX