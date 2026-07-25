Calor y lluvias dispersas en SLP este sábado

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este día se tendrán temperaturas calurosas a muy calurosas por la tarde y lluvias dispersas principalmente en sierras.

Señaló que el huracán categoría 2 "Fausto" sigue alejándose de México, sin riesgo para tierra.

En tanto, la tormenta tropical "Genevieve", ubicada a 900 kilómetros al sur de Guerrero, seguirá alejándose rumbo al oeste y se espera que sea un huracán categoría 4 o mayor este fin de semana, pero no representa riesgo para el país.

La temperatura máxima en San Luis Potosí estará en la Huasteca con 37° y la mínima será en zonas Centro y Altiplano con 15°.

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