Calor y lluvias dispersas en SLP este sábado
Huracán Fausto categoría 2 se aleja de México sin riesgo para tierra, según CEPC
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este día se tendrán temperaturas calurosas a muy calurosas por la tarde y lluvias dispersas principalmente en sierras.
Señaló que el huracán categoría 2 "Fausto" sigue alejándose de México, sin riesgo para tierra.
En tanto, la tormenta tropical "Genevieve", ubicada a 900 kilómetros al sur de Guerrero, seguirá alejándose rumbo al oeste y se espera que sea un huracán categoría 4 o mayor este fin de semana, pero no representa riesgo para el país.
La temperatura máxima en San Luis Potosí estará en la Huasteca con 37° y la mínima será en zonas Centro y Altiplano con 15°.
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Alertan por temperaturas de hasta 38 grados en la Huasteca
Protección Civil solicitó a los 59 ayuntamientos habilitar puestos de hidratación ante el aumento de las temperaturas.
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Iván Edmundo Rodríguez
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