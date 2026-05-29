Gobierno mantiene su postura vs. fracking

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Al igual que en otras ocasiones, se mantiene una postura de defensa del medio ambiente y los recursos naturales frente a la pretensión de aplicar la técnica del fracking en la Huasteca potosina, reiteró J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Rechazo formal del Gobierno estatal al fracking

En entrevista, manifestó que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, ha dejado claro que la administración estatal protegerá en todo sentido, los recursos naturales de la Zona Huasteca.

Rememoró que durante su comparecencia el año pasado ante el Congreso del Estado expresó el posicionamiento formal del Poder Ejecutivo estatal, consistente en rechazar dicha forma de extracción de hidrocarburos.

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Defensa de la flora y fauna en la Huasteca potosina

Sostuvo que el Gobierno del Estado es un "férreo defensor", porque la prioridad es preservar la fauna y la flora existente en todo el territorio potosino, y específicamente en dicha región geográfica.