Recibe R. Gallardo a nuevo CEO de BMW

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona se reunió con el nuevo CEO de BMW, Klaus von Moltke, quien desde el 1 de enero reemplazará a Harald Gottsche, responsable de la construcción de la planta de Villa de Reyes y de la planeación del inicio de la construcción del módulo de baterías de alto voltaje y de la planta de ensamble para la migración a la fabricación de vehículos eléctricos Neue Klasse.

Harald Gottsche será CEO en la planta de Austria y para las plantas de desarrollo de motores.

Gallardo Cardona, el secretario de desarrollo económico Jesús Salvador González Martínez y directivo saliente y directivo entrante de BMW dialogaron por más de una hora en el despacho del gobernador acerca de los proyectos de expansión de BMW que incluyen la construcción de los vehículos eléctricos a partir de 2027 y la puesta en operación de las líneas de fabricación de las baterías de alto voltaje.

En la reunión, el gobernador les ofreció el apoyo del gobierno estatal para la instalación de las empresas que servirán de complemento para la proveeduría de autopartes y de los elementos para la fabricación de las baterías.

La planta BMW inició operaciones en 2019 con la construcción del nuevo modelo Serie 3 que se distribuye a todo el mundo y se han agregado más modelos conforme avanza el tiempo.