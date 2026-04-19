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Red de cuidadoras presenta brecha territorial en SLP

Por Ana Paula Vázquez

Abril 19, 2026 03:00 a.m.
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Red de cuidadoras presenta brecha territorial en SLP

La red de cuidadoras en San Luis Potosí presenta una brecha marcada en su desarrollo territorial: mientras la Zona Centro y la Huasteca concentran estructuras consolidadas con años de operación, la Zona Media apenas inicia su organización con menos de tres meses de actividad.

La presidenta de Cuidadoras Potosinas, Mariana Hernández Noguera, explicó que estas diferencias responden al tiempo de consolidación de cada región y no a la falta de participación. Señaló que el avance ha sido progresivo y desigual en el estado.

En cifras, la Zona Centro reúne a más de 880 cuidadoras tras 13 años de trabajo; la Huasteca registra alrededor de 156 integrantes después de una década de organización; y el Altiplano suma entre 7 y 8 años de actividad. La zona media se mantiene en etapa inicial de conformación.

Hernández Noguera detalló que en la Huasteca el crecimiento pasó de un grupo de 10 cuidadoras a 156 integrantes, mientras que en la Zona Centro se ha identificado la incorporación de “hijas cuidadoras”, quienes han comenzado a visibilizar la sobrecarga del trabajo de cuidados y casos de violencia intrafamiliar dentro de sus hogares.

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Pese al avance de estas redes, la dirigente sostuvo que aún falta respaldo institucional para consolidar una política integral de cuidados en el estado, lo que limita la expansión y el fortalecimiento homogéneo de estas organizaciones en todas las regiones.

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