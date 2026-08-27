Incumplen con costo de trámite de identidad de género: colectiva

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Pese a que el Gobierno de San Luis Potosí acordó reducir 50 por ciento el costo del reconocimiento legal de la identidad de género y posteriormente realizó jornadas gratuitas, una persona tuvo que pagar mil 542 pesos por el trámite ante el Registro Civil.

La colectiva Todes Trans SLP documentó el caso y señaló que desconoce por qué los mecanismos acordados dejaron de aplicarse.

El procedimiento para modificar los datos personales en las actas del estado civil conforme a la identidad de género autopercibida tiene un costo de 10.52 UMA durante 2026.

El cobro fue cuestionado por la colectiva desde enero, cuando junto con organizaciones, colectivas y personas defensoras de derechos humanos exigió que se establecieran mecanismos de exención, subsidio o gratuidad para eliminar la barrera económica.

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Tras esa exigencia, el 26 de febrero se realizó una reunión con Miguel Ángel Méndez Montes, subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, y Verónica Onofre Serment, directora general de Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Secretaría General de Gobierno.

Ahí se acordó reducir a la mitad el costo del trámite realizado directamente ante el Registro Civil y habilitar jornadas gratuitas en distintos puntos del estado.

De acuerdo con Todes Trans SLP, esos mecanismos dejaron de tener continuidad sin que la autoridad informara las razones, la determinación o los criterios para suspenderlos o modificarlos.

La colectiva también señaló que las reuniones posteriores entre autoridades y personas vinculadas con las poblaciones trans no se han traducido en una política pública permanente que garantice el reconocimiento de la identidad de género sin barreras económicas.

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La exigencia también se mantiene en tribunales federales mediante los amparos 154/2026-I y 279/2026. En el segundo se concedió una medida cautelar con efectos restitutorios para permitir los trámites sin las barreras controvertidas, mientras que el primero obtuvo una resolución favorable sobre disposiciones relacionadas con la modificación de actas de nacimiento conforme a la identidad de género autopercibida.

La colectiva exige esclarecer los acuerdos de febrero, restablecer los mecanismos de reducción y gratuidad, mantener las jornadas gratuitas y establecer criterios públicos y uniformes para el trámite.