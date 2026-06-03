A la baja, partida federal para SLP

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Por segundo mes consecutivo, en abril las participaciones federales enviadas a San Luis Potosí registraron una baja con respecto a 2025, lo que amplió la reducción financiera de 3.1 por ciento a 5.1 por ciento, reveló un informe de la SHCP.

Reducción de participaciones federales en San Luis Potosí

De acuerdo al documento "Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública Enero-Abril 2026", publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la entidad sufrió un recorte de 565.5 millones de pesos en las participaciones federales, correspondientes al Ramo 28, entregadas entre enero y abril de este año, con respecto al mismo periodo de 2025.

En los primeros cuatro meses de este año, recibió 10 mil 520.2 millones de pesos. Durante el mismo periodo de 2025, el monto fue de 11 mil 085.7 millones de pesos.

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El monto que la Federación ha entregado a San Luis Potosí en el primer tetramestre del año es 5.1 por ciento inferior a la suma destinada en 2025.

Impacto real considerando inflación

En términos de crecimiento real, es decir, restándole al porcentaje de alza o baja al presupuesto, se le agrega el indicador de la inflación en ese mes, la SHCP informó que San Luis Potosí tuvo un retroceso de 8.9 por ciento.

El Ramo 28 es la parte del presupuesto federal que las entidades reciben para ejercerlo en libre disposición.

En marzo pasado, la entidad afrontó una baja de 252.3 millones de pesos. En este abril, se le sumaron 313.2 millones de pesos, lo que implica que en un mes, el recorte creció 124 por ciento.