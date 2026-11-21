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Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó los plazos de 20 días para las precampañas y la recolección de firmas de candidaturas independientes en San Luis Potosí, el Congreso del Estado, descartó que la resolución represente un revés legislativo y defendió la intención de una reforma que establecía el mismo periodo para competir por la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos.

Héctor Serrano Cortés, vicepresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), argumentó que la propuesta, buscaba evitar procesos electorales tardíos y reducir los gastos que generan las estructuras y actividades de los partidos políticos. Sin embargo, la Corte determinó que imponer un plazo uniforme para las precampañas ignoraba las diferencias territoriales, organizativas y representativas de cada cargo.

La reforma también reducía a 20 días el tiempo para reunir el respaldo ciudadano de las candidaturas independientes, aunque mantenía el requisito del 2 por ciento de la lista nominal. Esto significaba que un aspirante a la gubernatura tendría que conseguir aproximadamente 46 mil firmas, unas 2 mil 300 diarias. Serrano reconoció que los plazos podían dejar en desventaja a ciudadanos que buscaran competir sin un partido político, pero insistió en que la intención legislativa era mejorar las condiciones electorales.

Pese a la invalidez de ambas disposiciones, el diputado del PVEM rechazó que la resolución constituya una derrota para el Congreso y la calificó como una decisión institucional. Aseguró que las propuestas legislativas son sometidas a revisión de la Corte, que en ocasiones las avala y en otras resuelve en contra de lo planteado por el Legislativo. Incluso consideró correcta la determinación del máximo tribunal y descartó que represente una preocupación para el

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Poder Legislativo.

A su vez, cuestionado sobre las críticas del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos al Congreso, Serrano le pidió sentir "pena personal" por las condiciones de la ciudad. Lo acusó de estar más preocupado por los asuntos electorales durante los últimos tres años que por gobernar.