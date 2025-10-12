Tron: Ares, en la Cineteca

La Cineteca Alameda proyectará Tron: Ares, la nueva entrega de la saga producida por Walt Disney Pictures. Tendrá función el día de hoy a las 20:00 horas.

La proyección se acompaña de un montaje inmersivo con láser y humo, desarrollado por Roma Lab, que transforma la sala en un entorno sensorial que amplifica la historia de la película.

La trama sigue a Ares, un programa informático altamente avanzado enviado desde el mundo digital al mundo real para cumplir una misión arriesgada. Su aparición representa el primer contacto de la humanidad con seres creados por inteligencia artificial, explorando los límites tecnológicos y éticos del encuentro entre humanos y máquinas. La película combina acción y ciencia ficción, con un elenco encabezado por Jared Leto, junto a Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Hasan Minhaj, Arturo Castro, Cameron Monaghan, Gillian Anderson y Jeff Bridges, quien retoma su papel como Kevin Flynn.

La experiencia inmersiva en la Cineteca Alameda incluye efectos de luz y humo que buscan recrear la estética cibernética del mundo digital, complementando la narrativa de la película. La propuesta ofrece al espectador la sensación de adentrarse en el universo de Tron de manera interactiva, destacando la combinación de cine y tecnología aplicada al entretenimiento.

Los boletos pueden adquirirse en la taquilla de la Cineteca Alameda o en línea a través de https://arema.mx/. La entrada general tiene un costo de $40, mientras que estudiantes y personas con credencial INAPAM pagan $25.