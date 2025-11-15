Reforzarán operativos vs. venta de pirotecnia

Ante la cercanía de los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe y de las celebraciones decembrinas, la Dirección de Protección Civil Municipal reforzará los operativos de supervisión para prevenir tanto la venta de pirotecnia como su uso irresponsable.

El titular del área, Martín Bravo Galicia, señaló que aunque la mayor incidencia de venta se registra en los últimos días de diciembre, el personal municipal adelantará las inspecciones. Esto, luego de que semanas atrás se reportara un incendio en una vivienda donde se almacenaba material pirotécnico.

El funcionario recordó que para cualquier festividad religiosa en la que se contemple el uso de pirotecnia, las familias deben tramitar un permiso ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Reiteró además que la comercialización de estos productos está totalmente prohibida dentro del municipio.

“No hay permisos para venta, y a quien no atienda las recomendaciones se le decomisará el material”, enfatizó.

Bravo Galicia informó que durante los festejos de San Judas Tadeo fueron retirados los llamados “toritos”, y confió en que durante las celebraciones guadalupanas no se detecten situaciones similares.

Finalmente, hizo un llamado a los padres de familia para que, en la temporada navideña, eviten que los menores manipulen cualquier tipo de pirotecnia, incluso la considerada de bajo riesgo, pues un uso inadecuado puede derivar en incidentes.