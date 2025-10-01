logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Fotogalería

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reforzarán supervisión de bares y antros en la ciudad

Por Rolando Morales

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Reforzarán supervisión de bares y antros en la ciudad

El Ayuntamiento de la capital, anunció un reforzamiento de los operativos de supervisión y medidas de seguridad en bares, antros y centros nocturnos, tras el incidente ocurrido en un establecimiento de la colonia Lomas del Tecnológico, donde una riña entre clientes derivó en un intercambio de disparos que dejó una persona lesionada.

El Director de Comercio Municipal, Ángel de la Vega Pineda, informó que, aunque el lugar contaba con licencia de funcionamiento vigente, fue clausurado de manera inmediata por el Gobierno Municipal y Estatal, en tanto la Fiscalía General del Estado lleva a cabo las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con el funcionario, las acciones de reforzamiento contemplan operativos conjuntos con el Gobierno del Estado, verificación más estricta de licencias y horarios, supervisión de que los locales cuenten con personal de seguridad suficiente, así como el control en el ingreso de clientes para evitar la entrada de personas armadas, menores de edad o uniformados.

Agregó que también se fortalecerán los protocolos para la atención de situaciones de riesgo al interior de los establecimientos, como la salida escalonada de las partes involucradas en una riña, además de la capacitación a empresarios y empleados para detectar y controlar a comensales en estado de ebriedad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

San Luis avanza por la responsabilidad social del Cabildo
San Luis avanza por la responsabilidad social del Cabildo

San Luis avanza por la responsabilidad social del Cabildo

SLP

Redacción

Se han logrado 138 acuerdos, de los cuales el 96% han sido aprobados por unanimidad

Temen que aumente inseguridad con antros en Carranza
Temen que aumente inseguridad con antros en Carranza

Temen que aumente inseguridad con antros en Carranza

SLP

Samuel Moreno

Vía Alterna debe cumplir con procesos y certificaciones
Vía Alterna debe cumplir con procesos y certificaciones

Vía Alterna debe cumplir con procesos y certificaciones

SLP

Martín Rodríguez

Apunta la Comparmex y agrega que es importante que la responsabilidad recaiga en empresas certificadas y potosinas

Vandalizan paraderos de MetroRed
Vandalizan paraderos de MetroRed

Vandalizan paraderos de MetroRed

SLP

Flor Martínez

Araceli Martínez Acosta anuncia medidas para evitar daños en paraderos de MetroRed.