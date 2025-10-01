Reforzarán supervisión de bares y antros en la ciudad

El Ayuntamiento de la capital, anunció un reforzamiento de los operativos de supervisión y medidas de seguridad en bares, antros y centros nocturnos, tras el incidente ocurrido en un establecimiento de la colonia Lomas del Tecnológico, donde una riña entre clientes derivó en un intercambio de disparos que dejó una persona lesionada.

El Director de Comercio Municipal, Ángel de la Vega Pineda, informó que, aunque el lugar contaba con licencia de funcionamiento vigente, fue clausurado de manera inmediata por el Gobierno Municipal y Estatal, en tanto la Fiscalía General del Estado lleva a cabo las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con el funcionario, las acciones de reforzamiento contemplan operativos conjuntos con el Gobierno del Estado, verificación más estricta de licencias y horarios, supervisión de que los locales cuenten con personal de seguridad suficiente, así como el control en el ingreso de clientes para evitar la entrada de personas armadas, menores de edad o uniformados.

Agregó que también se fortalecerán los protocolos para la atención de situaciones de riesgo al interior de los establecimientos, como la salida escalonada de las partes involucradas en una riña, además de la capacitación a empresarios y empleados para detectar y controlar a comensales en estado de ebriedad.

