Refuerza la SSPC la seguridad de carreteras

Por Samuel Moreno

Enero 07, 2026 03:00 a.m.
A

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí reforzó sus operativos en carreteras y zonas limítrofes del estado, luego de registrar varios robos en autobuses y parajes, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la dependencia.

El funcionario explicó que, tras reportarse asaltos consumados y fallidos, la SSPC ha desplegado personal operativo táctico especial en las cuatro regiones del estado, con apoyo de elementos de la zona metropolitana y la Guardia Nacional, para fortalecer la vigilancia y avanzar en detenciones derivadas de inteligencia. "Ya traemos avances en los operativos y en breve podremos dar resultados, sobre todo en la Huasteca", detalló.

Juárez Hernández también señaló que se han presentado numerosas detenciones por robos a comercios, en su mayoría de menor cuantía, gracias a la coordinación con autoridades municipales y federales en la zona metropolitana. Destacó que estos operativos buscan prevenir delitos y proteger a la ciudadanía en espacios de mayor riesgo.

Además, el titular de la SSPC presentó un balance general de seguridad en el estado.

    Interapas repara fuga de agua en Sauzalito
    Personal de Interapas atiende fuga de agua en la colonia Sauzalito de San Luis Potosí

    Convocan al CDU para elegir a titular de Fac. de Derecho
    Delgado Sam, Lucy Lastras y Georgina González se someterán a votación en sesión de este miércoles

    Guajardo notifica al PAN que quiere ir por alcaldía
    Señaló que, tras el relanzamiento del partido, ya manifestó formalmente su interés de contender

    Guadalupe Chávez asume como titular de Gobernación, confirma Gallardo
    Esto, pese a que fue cesada e la SEGE por expresiones discriminatorias