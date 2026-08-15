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Refuerzan combate al "huachicol" en SL

Es satisfactorio que exista una mayor participación de la FGR: SSPC

Por Rubén Pacheco

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Refuerzan combate al "huachicol" en SL
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      Por su ubicación geográfica San Luis Potosí es un polo de desarrollo para todos los sectores económicos, sin embargo, merece "mucha atención" la prevención de delitos como el tráfico ilegal de hidrocarburos, reconoció Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      El huachicoleo en San Luis Potosí se disparó desde 2025, cuando el decomiso de combustible ilegal en la entidad creció 694 por ciento con respecto al año anterior y colocó al estado en el cuarto lugar de este delito, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      En lugar de considerarlo como un indicador negativo, para el mando policial el incremento de aseguramiento de combustibles ilícitos, se traduce en algo satisfactorio, sobre todo, que exista mayor participación de la Fiscalía General de la República (FGR). 

      "Nosotros nos hemos sumado cuando nos han pedido, pero también por nuestra parte también hemos hecho muchos aseguramientos, principalmente de este tipo y del tema de robo de autotransporte", comentó.  

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      Cuestionado sobre si el estado mantiene preocupación por la proliferación de puntos de huachicol que pueden representar un riesgo de explosión para la población, dijo que la mayoría de las intervenciones policiales consistieron en asegurar pipas y microrefinarías, por lo que otras valoraciones "nosotros 

      desconocemos, porque forma parte de las investigaciones sigilosas que realiza la Fiscalía General de la República". 

      "San Luis Potosí sí tiene una situación geográfica privilegiada para el desarrollo de todos los factores, pero también merece mucha atención en el tema de prevención del delito", concluyó.

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