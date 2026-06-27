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Refuerzan presencia de fuerzas estatales y federales

Operativos BOMI incluyen recorridos, filtros y vigilancia en carreteras y comunidades

Por Redacción

Junio 27, 2026 08:36 a.m.
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Refuerzan presencia de fuerzas estatales y federales
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      Fuerzas estatales y federales reforzaron su presencia en las cuatro regiones de San Luis Potosí mediante operativos de las Bases de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (BOMI).

      Los despliegues incluyen recorridos terrestres, filtros de revisión y vigilancia en carreteras, comunidades y zonas urbanas consideradas estratégicas.

      De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, en estas acciones participa personal de la Guardia Civil Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

      En la Zona Media se reportaron recorridos en municipios como Cárdenas, Alaquines, Rayón y Lagunillas, además de diversas localidades.

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      La dependencia señaló que los operativos también buscan reforzar áreas limítrofes con entidades vecinas, donde se mantiene intercambio de información operativa entre corporaciones.

      Los recorridos forman parte de la estrategia de vigilancia y prevención que se mantiene activa en distintos puntos del estado.

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