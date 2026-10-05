Refuerzan vigilancia en Soledad de G.S.

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Las colonias identificadas como puntos de atención por la incidencia delictiva en Soledad de Graciano Sánchez concentran actualmente operativos de vigilancia para contener los robos, principalmente de vehículos, comercios, transeúntes y casas habitación, informó el titular de la Guardia Civil Municipal, Víctor Aristarco Serna Piña.

El comandante señaló que sectores como Las Flores, El Morro, Hogares, Rancho Pavón, Azaleas y Cactus han requerido una mayor presencia policial, por lo que se han desplegado recorridos preventivos de manera coordinada con corporaciones estatales y federales. Aclaró que, aunque se mantienen como zonas de atención, en estos puntos también se ha observado una reducción en los delitos del fuero común.

Como parte de esta estrategia, la Guardia Civil Municipal ha trabajado con grupos de motociclistas de la corporación y de la Guardia Civil Estatal, además de participar en operativos conjuntos en los que intervienen los tres niveles de gobierno. Serna Piña indicó que estas acciones se han concentrado en las zonas donde se busca inhibir principalmente los delitos patrimoniales.

De acuerdo con el mando municipal, la reducción también alcanza al robo de vehículo, robo a comercio, robo a transeúnte y robo a casa habitación, considerados entre los principales delitos que se buscan contener mediante los recorridos. La estrategia, dijo, se mantiene de forma permanente en los sectores considerados como puntos rojos.

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Serna Piña añadió que la vigilancia se complementa con la participación de los comités vecinales, a quienes se proporcionaron tres números telefónicos de la comandancia para solicitar apoyo directamente. Señaló que esta comunicación permite atender de manera inmediata los llamados de auxilio y mantener identificadas las zonas donde los habitantes requieren una mayor presencia policial.