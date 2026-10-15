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Refuerzan vigilancia vs. tiraderos clandestinos

Por Leonel Mora

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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      La Dirección de Gestión Ambiental de Villa de Pozos mantiene sus operativos de identificación y vigilancia de tiraderos clandestinos de basura y a la fecha suma cinco de ellos. Si bien se han aplicado sanciones en todos los casos, sólo uno ha sido remediado, tres fueron clausurados y otro se encuentra sujeto a proceso.

      En esta segunda mitad del año, la dependencia había informado inicialmente la localización de cuatro tiraderos clandestinos: dos clausurados y dos en evaluación. A ese registro se añadió el caso detectado el 26 de agosto en el Callejón de los Tovares, al noreste de la cabecera municipal, donde un incendio reveló el manejo inadecuado de residuos.

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