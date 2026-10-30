Guardia civil sale herido al manipular pirotecnia en Zaragoza

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó sobre un suceso ocurrido en Villa de Zaragoza con uno de sus agentes que se encontraba en su descanso.

En un comunicado, desmintió la versión sobre una supuesta agresión o atentado contra su elemento.

Indicó que el guardia civil se encontraba franco y resultó lesionado al manipular pirotecnia dentro de su vehículo particular, en el camino a Zaragoza.

Al momento, recibe atención médica por lesiones en extremidades y "los reportes preliminares descartan una agresión o un hecho relacionado con sus funciones de seguridad, ni coche bomba", indicó la SSPCE.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí