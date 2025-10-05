Rehabilitan de manera urgente drenaje en Cd. 2000

Ante la falta de mantenimiento por parte del organismo operador de agua potable Interapas, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos, realiza trabajos urgentes de rehabilitación en el drenaje del Andador Chabacanos, ubicado en Ciudad 2000, con el objetivo de proteger la salud y seguridad de las familias de la zona.

Es a través de la Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal que se procura llevar a cabo la sustitución de la tubería colapsada en el primer tramo del andador, sin afectar la circulación vial. La intervención se extenderá hasta la calle 70, debido a que el sistema de drenaje se encuentra a cielo abierto y las aguas negras permanecen expuestas, representando un riesgo sanitario.

La dependencia municipal precisó que, si bien esta responsabilidad corresponde a Interapas, el Gobierno de Villa de Pozos decidió intervenir para atender una problemática que los vecinos han enfrentado por más de tres años.

Con esta obra, se busca garantizar un drenaje funcional, libre de fugas, y reducir el riesgo de infecciones en la población. El Gobierno Municipal reafirmó su intención de atender zonas en las que la infraestructura básica fue abandonada por décadas.

