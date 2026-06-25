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Pasivo de Gobierno con la UASLP, de 160 mdp: Zermeño

El rector insistió que hay un incumplimiento en ministraciones para el presupuesto 2026

Por Rubén Pacheco

Junio 25, 2026 11:32 a.m.
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Alejandro Zermeño Guerra / Foto: Pulso

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      Si bien el Gobierno del Estado afirmó que se administraría el presupuesto 2026 a través de doceavas -pagos divididos en los 12 meses del año-, en la actualidad existe un pasivo de más de 160 millones de pesos, expuso Alejandro Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

      "Ojalá eso se lo preguntaran a la secretaria de Finanzas, al señor gobernador. Nosotros tenemos presupuestado un convenio que firmó Gobierno del Estado: 516 millones para el año. El señor gobernador el 18 de marzo, sino estoy en un error, dijo que el recurso iba a darse en doceavos", enfatizó.

      Sin embargo, hasta el momento el endeudamiento actualizado asciende a 161 millones 553 mil 192.27 pesos a la casa de estudios, según el informe de ministraciones de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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      El funcionario universitario confió que "pronto" se cumpla la promesa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, consistente en cubrir todas las participaciones estatales con la casa de estudios potosina.

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      De forma mensual, la Secretaría de Finanzas (Sefin) de Gobierno del Estado, realiza depósitos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), correspondiente a las ministraciones calendarizadas ...

      Advirtió que, si no se atienden los depósitos sucederá lo mismos del año pasado, donde la UASLP se mantuvo con angustias presupuestales que "se van a resolver" de última momento.

      "Nosotros queramos tener organización, planeación, porque ahorita necesitamos, no sé, hacer un arreglo en un edificio, una impermeabilización en la huasteca, etcétera y el recurso se necesita hoy, no dentro de cuatro o cinco meses que nos den un chequesote ya muy grande", remarcó.

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