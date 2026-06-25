Pasivo de Gobierno con la UASLP, de 160 mdp: Zermeño
El rector insistió que hay un incumplimiento en ministraciones para el presupuesto 2026
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Si bien el Gobierno del Estado afirmó que se administraría el presupuesto 2026 a través de doceavas -pagos divididos en los 12 meses del año-, en la actualidad existe un pasivo de más de 160 millones de pesos, expuso Alejandro Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
"Ojalá eso se lo preguntaran a la secretaria de Finanzas, al señor gobernador. Nosotros tenemos presupuestado un convenio que firmó Gobierno del Estado: 516 millones para el año. El señor gobernador el 18 de marzo, sino estoy en un error, dijo que el recurso iba a darse en doceavos", enfatizó.
Sin embargo, hasta el momento el endeudamiento actualizado asciende a 161 millones 553 mil 192.27 pesos a la casa de estudios, según el informe de ministraciones de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
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El funcionario universitario confió que "pronto" se cumpla la promesa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, consistente en cubrir todas las participaciones estatales con la casa de estudios potosina.
"Las partidas para la UASLP se dan a tiempo"
De forma mensual, la Secretaría de Finanzas (Sefin) de Gobierno del Estado, realiza depósitos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), correspondiente a las ministraciones calendarizadas ...
Advirtió que, si no se atienden los depósitos sucederá lo mismos del año pasado, donde la UASLP se mantuvo con angustias presupuestales que "se van a resolver" de última momento.
"Nosotros queramos tener organización, planeación, porque ahorita necesitamos, no sé, hacer un arreglo en un edificio, una impermeabilización en la huasteca, etcétera y el recurso se necesita hoy, no dentro de cuatro o cinco meses que nos den un chequesote ya muy grande", remarcó.
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